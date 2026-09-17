Губернатор Кузбасса обратился к людям с одной важной просьбой

Губернатор Кузбасса записал видеообращение к жителям региона и опубликовал его в своих соцсетях.

В обращении губернатор напомнил, что совсем скоро – 18, 19 и 20 сентября – по всему Кузбассу откроются избирательные участки. Он призвал кузбассовцев приходить на выборы всей семьёй. По его словам, голос каждого важен для развития региона и всей страны.

– Каждый голос – важен, – подчеркнул губернатор в видеообращении.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней. Избирательные участки будут работать во всех территориях региона.

Напомним, ранее VSE42.RU публиковал списки кандидатов в Госдуму от Кузбасса. Всего на четыре округа выдвинулись 25 человек от 8 партий. В Кемеровском округе №102 – 7 кандидатов, в Прокопьевском №103 – 6, в Заводском №104 – 5, в Новокузнецком №105 – 7. Самовыдвиженцев среди них нет.