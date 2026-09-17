Подросток навёл в Кузбассе суету – его искали 3 месяца

В Прокопьевске завершены поиски 14-летнего парня, сообщает в четверг областное МВД. Ведомство указывает, что 7 сентября законный представитель ребёнка сообщил о пропаже подопечного. Начались масштабные поиски по всему городу.

– Инспекторы ПДН, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные установили и опросили круг знакомых школьника, обследовали территорию многоквартирных домов, проверили кафе, торговые центры и другие места его возможного появления, – сказали в МВД.

Искали парня 10 дней, и в среду его наконец удалось выследить – он был дома у знакомого. За это время никто не сделал с юношей ничего незаконного. Шкодника вернули домой, а на родных составили протокол о неисполнении воспитательских обязанностей, за что грозит штраф 2 000 рублей.

Как пояснил сайту VSE42.Ru источник в экстренных службах региона, пропал из дома подросток на самом деле ещё 22 июня, однако, как потом оказалось, он ушёл к другим родственникам. А уже в сентябре он сбежал уже от них, после чего законный представитель обратился к стражам порядка.