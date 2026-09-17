Швырнул на землю: в Перми мужчина устроил "спарринг" с ребенком

Инцидент произошел 15 сентября во дворе дома на улице Сапфирной, 14, в жилом квартале "Погода" в Перми. Видео распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина бросает школьника на землю.

По предварительной информации, он решил вмешаться в ссору мальчиков. Кроме того, взрослый провоцировал детей на драку, пишет Properm.ru.

– По предварительной информации, в ходе конфликта между 10-летним мальчиком и ребенком мужчины последний применил к несовершеннолетнему физическую силу, – сообщили в краевой прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.