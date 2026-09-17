Три года без пенсии: многодетная мама из Кузбасса заставила Соцфонд заплатить

Как сообщает Мариинский городской суд, 57-летняя жительница Мариинска имеет статус многодетной матери. Она отработала необходимый период, дающий право на досрочную пенсию. Ещё в 2019 и 2022 годах женщина обращалась в клиентскую службу Соцфонда, чтобы оценить свои пенсионные права. Она предоставила все документы, подтверждающие льготный стаж.

Но сотрудники Фонда не разъяснили ей, что право на досрочную пенсию возникло у неё с июля 2022 года. Женщину не проинформировали о необходимости подать заявление в срок.

– В итоге введённая в заблуждение женщина обратилась с письменным заявлением о назначении пенсии лишь в 2025 году, – отметили в городском Мариинском суде.

Тогда же ей и назначили выплату.

Позже пенсионерка решила разобраться в сроках. В августе 2025 года она запросила письменные разъяснения через электронную приёмную Соцфонда. И получила ответ: право на досрочную пенсию возникло не в 2025-м, а тремя годами ранее.

Пересчитывать пенсию в местном отделении отказались. Тогда женщина пошла в суд. Представитель Соцфонда иск не признал, ссылаясь на то, что до 2025 года заявления от неё не было.

Однако суд установил: пенсионерка обращалась в клиентскую службу и в 2019, и в 2022 году. Все документы для расчёта она предоставила. Значит, Фонд располагал всеми сведениями о льготном стаже и был обязан вовремя сообщить женщине о её правах. Этого не сделали – и она потеряла три года пенсии.

Суд признал за пенсионеркой право на досрочную пенсию с июля 2022 года. Кузбасское отделение Соцфонда обязали сделать перерасчёт и выплатить недополученную страховую пенсию за три года