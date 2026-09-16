Мошенники атакуют родителей через детские карты: новая схема

Как сообщает PROKUZBASS.RU, теперь мошенники давят на родителей: рассылают сообщения о том, что по карте ребёнка проходят подозрительные операции. Чтобы разобраться, предлагают срочно пройти проверку личности – и дают ссылку.

Но ссылка ведёт на поддельный сайт. Там у человека запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения и другую личную информацию. В полиции пояснили: перейдя по ссылке, жертва сама отдаёт мошенникам доступ к своим данным.

Родителям напоминают простые правила. Не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковские данные на сторонних сайтах и никому не сообщать пароли и коды из СМС. Если хочется проверить операции по карте ребёнка – лучше позвонить в банк через официальное приложение.

Кузбасских родителей просят быть внимательными: мошенники специально давят на эмоции, чтобы заставить действовать быстро. Проверять информацию нужно только через официальные источники.