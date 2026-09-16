В Кузбассе уточнили список граждан, которых власти уважают больше

Прокуратура Кузбасса выступила разработчиком поправок в региональный закон о дополнительных гарантиях права граждан на обращение. Документ депутаты рассмотрели на 39-м заседании Парламента Кузбасса.

– Законопроектом актуализирован перечень лиц, имеющих право на первоочередной личный прием граждан, в соответствие с Указом Президента РФ от 15.05.2026 № 327 "О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах РФ", – подчеркнули в парламенте.

Сам закон был принят в Кузбассе в прошлом году. Тогда в список тех, кто может попасть на прием без очереди, вошли ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп и их законные представители, дети-инвалиды и их представители, члены многодетных семей, а также участники спецоперации и их семьи.