Когда откроют новый парк в Кемерове? Власти дали ответ

Во время прямого эфира сегодня, 16 сентября, глава Кузбасса Илья Середюк рассказал, как обстоят дела в строящемся парке Александра Невского, который располагается прямо напротив парка Победы имени Жукова в Кемерове.

Глава региона побывал в парке во время обхода города. По его словам, все, кто проезжает по улице Красноармейской или Университетскому мосту, видят, в какой высокой степени готовности сейчас парк.

– В выходные видел, что там уже дети гуляют, парочки гуляют, мамочки с колясками туда стремятся попасть, – отметил Илья Середюк.

Он сообщил, что договорился с руководством города и подрядчиками: работы на подходах и по озеленению не касаются центральной части, которая уже готова. Зону работ ограничат, чтобы дать возможность желающим приходить в новый парк.

Ожидается, что парк может открыться для гостей уже на следующей неделе.

Напомним, в августе фотокорреспондент редакции VSE42.Ru побывала на месте и оценила масштаб преображения общественного пространства.