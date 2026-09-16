Губернатор рассказал, для чего в Кузбассе построят новые АЗС

Во время прямого эфира губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на вопрос жителя о том, зачем в регионе строить новые АЗС. По его словам, отчётность по запасам ведут ежедневно, и объёмы выросли.

На сегодня на нефтебазах хранится: АИ-92 – 3 459 тонн, АИ-95 – 4 830 тонн, дизельное топливо – 7 120 тонн.

Также губернатор отметил, что в пути – 160 железнодорожных вагонов. Раньше речь шла о 80–100. Поставки с нефтеперерабатывающих предприятий нарастили. Министр энергетики Сергей Цивилёв поддержал регион и выделил дополнительные лимиты на отгрузку.

Топливо нужно не только для розничной сети, но и для уборочной кампании – селянам необходим дизель. Кроме того, Кузбасс – высокоиндустриальный регион: на предприятиях работает 1600 БелАЗов, а также экскаваторы, погрузочная техника и тепловозы на частных железнодорожных ветках. Топливом должны быть обеспечены приоритетные службы: скорая помощь, аварийные бригады ЖКХ, МЧС, полиция, ключевые стройки и аэропорты.

В розничной сети работают 197 заправок – раньше было 190–194. У всех есть топливо.

Запасы авиатоплива тоже выросли. Аэропорт Кемерово имеет 27 суток запаса (было 11–12), аэропорт Новокузнецка – 21 день (было 8–9). Объёмы хранения увеличили примерно в два раза.

Компания "Татнефть" также отчиталась главе области: из 11 АЗС Кемеровского филиала работают 8, три в Кемерове на ремонте. В пути – 10 вагонов АИ-95 и 15 вагонов дизтоплива. Дополнительные запасы ожидаются через 1–1,5 недели.

Отдельно губернатор отметил: топливом нужно обеспечить избирательные комиссии перед выборами в Госдуму и местные законодательные органы. По всем муниципалитетам объём необходимого топлива и транспорта уже обеспечен.