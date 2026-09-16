Тепло пошло: в Кузбассе запустили большинство котельных - сколько осталось

Отопительный сезон начат в 28 муниципальных образованиях Кузбасса, запущено 678 котельных из 892. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Илья Середюк.



По словам главы региона, теплоснабжение подается в несколько этапов. В первую очередь внимание уделяют объектам с круглосуточным пребыванием людей – больницам и пансионатам. Также в первом этапе школы, детсады и техникумы. Затем подключают жилой фонд и коммерческие объекты.



Сейчас подключено 62% школ, 64% детских садов, 48% объектов соцзащиты и 59% объектов здравоохранения. В ряде муниципалитетов тепло уже подают и в жилые дома – порядка 30%.

– До конца недели работа будет завершена, все источники теплоснабжения запустим, – заявил Илья Середюк.

Он напомнил, что подготовка велась весь летний сезон: ремонт, гидравлические испытания, поиск и устранение узких мест. На модернизацию сетей и подготовку к зиме в этом году направили более 14 млрд рублей, из которых 8 млрд – на заготовку и приобретение топлива, в основном угля.