Из следователя – в курьеры: якутский экс-силовик провез наркотики через всю Россию

По версии следствия, в июле 2024 года 36-летний мужчина добровольно вступил в наркосиндикат, который занимался незаконным оборотом наркотиков в разных регионах России. Благодаря своему опыту работы в правоохранительных органах он хорошо представлял, как устроена система изнутри.

В преступной группе бывшему следователю отвели роль "межрегионального перевозчика". С 29 июля по 6 августа 2024 года он лично на автомобиле проехал из Москвы в Якутск, доставив крупную оптовую партию наркотиков. Груз мужчина передал другим участникам преступной группы. Однако довести схему до конца не удалось – правоохранители пресекли дальнейший сбыт запрещенных веществ.

В ноябре 2024 года экс-силовику заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет КП-Якутия.

Теперь уголовное дело дошло до суда. Бывшему следователю предъявили обвинения по статьям об участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета в составе организованной группы.