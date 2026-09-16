Лечил насморк дома: югорчанин оказался в реанимации с отеком мозга

Четыре месяца югорчанин лечился самостоятельно и обратился к врачам только тогда, когда стало трудно дышать носом и появились выделения. К этому моменту инфекция уже дала тяжелое осложнение. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Обследование показало, что инфекция из носовых пазух успела распространиться дальше. Она разрушила часть кости, дошла до мозга и привела к появлению абсцесса. Мозг сильно отек, а воспаление затронуло оболочки и ткани мозга. Ситуация стала опасной для жизни.

Молодого человека срочно доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. Врачи сначала установили специальные дренажи, чтобы очистить пазухи от воспаления. Из-за тяжелого состояния пациента перевели в реанимацию и связались с нейрохирургами из травмбольницы.

Затем молодого человека срочно перевезли в Травмцентр. Нейрохирурги провели операцию: вскрыли череп, сняли опасное давление и очистили очаг инфекции.

На следующий день врачи снова оперировали югорчанина. Они вскрыли лобную пазуху и удалили оттуда обломки кости, гной и грибковые массы.

Сейчас молодого человека уже выписали из больницы. В дальнейшем ему предстоит наблюдаться у невролога и ЛОР-врача, пишет Ugra-news.ru.