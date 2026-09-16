Подросток в Кузбассе угнал машину, чтобы успеть на похороны

Как следует из материалов дела, накануне 17-летний юноша узнал о гибели друга из села на другом конце Мариинского округа. Добраться до места похорон общественным транспортом за короткое время было невозможно. Тогда он решил воспользоваться припаркованной у одного из домов LADA Samara, хозяин которой в тот момент находился в СИЗО.

– Разбив топором стекло задней двери автомобиля, злоумышленник проник внутрь. Ключа от автомобиля в салоне не было, но запустить двигатель автомобиля подростку помогли знания из интернета, – сообщили в Мариинском городском суде.

В пути неподалеку от Мариинска топливо закончилось. Юный угонщик оставил машину на обочине и пошел в райцентр пешком, где заночевал у знакомых.



Утром родственники владельца заметили пропажу автомобиля и заявили в полицию. Личность угонщика установили быстро, против него возбудили дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.



В суде подсудимый полностью признал вину, раскаялся и извинился перед законным представителем потерпевшего. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев ограничения свободы: в течение этого срока запрещено покидать жилье ночью, выезжать за пределы округа и менять место жительства без согласия надзорного органа. Также он обязан дважды в месяц являться на регистрацию.