На Урале адвокат матери-убийцы выдвинул неожиданную версию о смерти малыша

По версии следствия, в апреле 2025 года женщина сломала ребенку ногу. После выписки из больницы она снова избила сына, после чего мальчик умер. Следователи утверждали, что мать наносила ребенку удары руками, поднимала его и бросала на пол. В результате у мальчика произошел разрыв печени, а сломанные ребра повредили легкое.

Защита с такой версией не согласилась. Адвокат утверждал, что к смерти ребенка причастен бывший возлюбленный женщины. По словам защитника, мужчина относился к мальчику пренебрежительно, считал его капризным и называл себя новым отцом и главой семьи.

Как утверждает адвокат, мужчина приходил к женщине в том числе для того, чтобы уединиться с ней, а присутствие ребенка его раздражало. При этом у мигранта у самого было четверо детей, пишет "КП-Екатеринбург".

Сама женщина рассказывала, что в момент смерти сына находилась в магазине. По ее словам, бывший возлюбленный отказался идти туда вместе с ней, заявив, что это "не мужская работа".

В итоге суд приговорил жительницу Екатеринбурга к 16 годам колонии общего режима. Во время вынесения приговора она выкрикнула угрозу следователю.