На Урале мать, убившая своего сына, крикнула угрозу следователю после приговора

Как пишет "КП-Екатеринбург", трагедия произошла в апреле 2025 года. По версии следствия, незадолго до смерти мальчик уже подвергался избиениям. В частности, весной женщина сломала ребенку бедро, однако не стала сразу вызывать скорую помощь. Мальчика госпитализировали только после того, как травму заметил ее сожитель.

После выписки ребенка из больницы, по данным следствия, женщина вновь избила сына. Как установили следователи, она наносила ему удары кулаками, а затем подняла мальчика и бросила его на пол.

В результате ребенок получил тяжелые травмы. По данным прокуратуры Свердловской области, повреждения головы, туловища и конечностей привели к смерти трехлетнего мальчика. В частности, удар оказался настолько сильным, что произошел разрыв печени, а ребро повредило легкое.

Сама женщина категорически отрицала причастность к убийству. Она утверждала, что в момент смерти сына была в магазине, а ребенка оставила с ухажером. По словам женщины, мужчина написал ей, что мальчик "упал".

Судебный процесс растянулся на полтора года. В феврале 2026 года дело уже рассматривалось судом присяжных, и тогда коллегия полностью оправдала женщину. После этого ее освободили из-под стражи, однако оправдательный вердикт позднее отменили.

При повторном рассмотрении дела все восемь присяжных признали женщину виновной. Прокуратура просила назначить ей 19 лет лишения свободы.

Свердловский областной суд в итоге назначил наказание в виде 16 лет колонии общего режима и полутора лет ограничения свободы.