В Кемерове родители резко стали искать репетиторов - причина

Авито Услуги проанализировали, как изменился спрос на дополнительное обучение в Кемеровской области. По итогам августа 2026 года интерес к услугам репетиторов вырос на 9% по сравнению с июлем. Родители и школьники активнее искали преподавателей для подготовки к экзаменам и повышения успеваемости.

– Спрос на занятия с репетитором по ОГЭ вырос на 60% за месяц, по ЕГЭ – на 52%, – отметили аналитики Авито.

При этом предложение росло медленнее: объявлений о подготовке к ЕГЭ стало больше на 38%, к ОГЭ – на 36%. Средняя стоимость занятия с репетитором по экзаменационным предметам – 1000 рублей за академический час.

Вырос интерес и к другим направлениям. Спрос на занятия для повышения успеваемости прибавил 75% за месяц. Подготовка к ВПР стала популярнее на 67%, помощь с домашними заданиями – на 58%. А вот подготовка к олимпиадам выросла скромнее – на 18%. Средняя цена таких занятий тоже около 1000 рублей.

Таким образом, в начале учебного года кузбассовцы активнее вкладываются в дополнительное образование детей. Репетиторы становятся всё более востребованными, особенно по экзаменационным предметам.