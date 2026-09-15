Ждали помощь 6 часов: в ХМАО телега переломала ноги школьникам

Инцидент произошел 13 сентября в селе Цингалы Ханты-Мансийского района. Оба подростка оказались под перевернувшейся тракторной телегой. Помощи пришлось ждать около шести часов. Об этом Muksun.fm сообщила бабушка школьника.

Один из мальчиков получил переломы руки и ноги, травму пальца и сильные ссадины. У второго диагностировали перелом ноги, ушибы и ссадины.

В самом селе нет ни одного медика, поэтому сразу оценить состояние детей не удалось.

– В вертолете санавиации было сначала отказано. На полу санитарной машины дети дожидались помощи, – рассказала бабушка пострадавшего.

По ее словам, сначала представители экстренных служб предлагали вывезти подростков лодкой в Горноправдинск – в дождь, по Иртышу и в полной темноте. Позже семье сообщили, что на место направляется Служба медицины катастроф. В итоге за детьми прибыл вертолет.

Сейчас оба мальчика находятся в окружной клинической больнице.

Редакция Muksun.fm направила официальный запрос главе сельского поселения Цингалы Алексею Козлову, чтобы получить комментарий по ситуации.