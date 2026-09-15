В Кемерове самокатчики оказались опаснее байкеров

Как оказалось, самокатчики в Кемерове совершают больше нарушений, чем байкеры. Об этом редакции VSE42.Ru рассказали в ОГИБДД Кемерова.

При этом также важно отметить, что больше всего нарушений совершают автомобилисты.

– В период с 1.06 по 31.08 выявлено нарушений: сим-580, мото транспортом – 454, водителями легковых автомобилей – 9543, – раскрыли статистику правоохранители.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года электросамокаты, электровелосипеды и мопеды нужно регистрировать в федеральном реестре. Максимальная скорость для СИМ – 25 км/ч, во дворах и жилых зонах – не выше 20 км/ч. Перед пешеходным переходом водитель обязан спешиться, также запрещено ездить вдвоем и управлять электросамокатом нетрезвым.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Кемеровском округе дети на электросамокате столкнулись с мотоциклом. В результате пострадали трое – оба ребенка на самокате и 18-летний водитель мотоцикла.

Аварии с электросамокатами происходят и в других городах Кузбасса. Так, например, в Междуреченске пьяный водитель электросамоката устроил ДТП на перекрестке.