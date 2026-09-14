Айтишники в Кузбассе в полном пролёте: компаниям нужны рабочие на завод

В августе в Кузбассе лопнул IT-пузырь – явление, когда молодёжь массово бросилась изучать информационные технологии в надежде на престижный заработок, а компании массово набирали компьютерщиков. Оказалось, что теперь организациям нужны люди на завод, а не на клавиатуру. В такому выводу пришёл рекрутинговый сайт hh.ru.

– Наиболее уверенно сегодня чувствуют себя специалисты, чьи компетенции напрямую связаны с ключевыми отраслями региональной экономики. Это медицинские работники, представители рабочих и строительных специальностей, а также сотрудники производственного сектора, – сказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярёва.

На рабочие специальности в августе пришлось 21% всех новых вакансий. Также востребованы сотрудники в сфере транспорта, обслуги, продажах, добыче, медицине.

Сфера IT на жёстком спаде. Там на одну вакансию приходится почти 50 резюме – конкуренция зверская. В сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 77,8 резюме на вакансию, а в области искусства, развлечений и массмедиа – 100.

Зато нигде не замечен кадровый голод, даже в медицине. Там на одну вакансию приходится 5 резюме, что считается оптимальным.