Масштабная авария: тысячи кузбассовцев внезапно лишились воды

Так, речь идет о Гурьевске. Там из-за аварии отключили горячую воду. По данным информационно-диспетчерского центра жилищно-коммунального комплекса, под отключение попали 77 многоквартирных жилых домов с населением 6470 человек, из них 845 детей.

Также без горячей воды остались шесть социально значимых объектов – четыре детских сада и две средние общеобразовательные школы.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

– На месте работает аварийная бригада ООО "Кузбасская энергосетевая компания", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о проблемах с водой в городе Белово – в соцсетях появились массовые жалобы на грязную горячую воду. Ситуацию прокомментировали специалисты.