В Кузбассе родилась королевская двойня

В Таштагольской районной больнице случилось пополнение, которое здесь называют редким. На свет появилась королевская двойня – так говорят о разнополых малышах, родившихся в одну беременность.

Для родителей это уже третий и четвёртый ребёнок. Вес девочки – 2520 граммов, мальчика – 2400. Оба родились естественным путём.

– По шкале Апгар оба – 10 баллов, – отметили в Минздраве Кузбасса.

Неонатолог-реаниматолог Павел Плосконосов признался, что доношенная разнополая двойня встретилась ему впервые. У каждого малыша была своя плацента – это особенность такой беременности.

Мама от всей души поблагодарила сотрудников роддома. Особые слова благодарности она адресовала акушерке Светлане Алексеевой. Семью поздравили с двойным пополнением.

Ранее VSE42.RU рассказывал о другом пополнении в Кузбассе – в Новокузнецке родился настоящий богатырь весом почти 5 килограммов.