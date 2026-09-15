В Кузбассе из ниоткуда появились гектары земли под стройку

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу, в регионе продолжает работать проект "Земля для стройки". На очередном заседании штаба в перечень земель, пригодных для жилищного строительства, включили ещё 112 участков и территорий. Их общая площадь – 49,2 гектара.

Больше всего новых мест нашли в Новокузнецком городском округе – 80 участков и одна территория. На втором месте Ленинск-Кузнецкий округ – 9 территорий площадью 17,2 гектара.

Новые участки и территории под индивидуальное жилищное строительство появились в Белове, Берёзовском, Калтане, Кемерове, Киселёвске, Гурьевском, Новокузнецком, Тисульском, Юргинском и Яшкинском округах. А в Юргинском городском округе нашли участок площадью 8,3 гектара под многоквартирные дома.

Проект "Земля для стройки" работает в Кузбассе с 2020 года. За это время в перечень включили 1443 участка и территории общей площадью более 3861 гектара. Из них 1081 – под ИЖС и 362 – под многоквартирные дома.

– Создание в Национальной системе пространственных данных (НСПД) точного общедоступного списка свободных участков – одна из ключевых задач, выполнение которых способствует росту инвестиционной привлекательности и капитализации земельных ресурсов в Кузбассе, – подчеркивает Андрей Кузнецов, заместитель

Посмотреть свободные участки можно через цифровой сервис "Земля для стройки". Там есть всё: где находится участок, сколько места, какая категория земель, что можно строить, есть ли коммуникации и сколько стоит кадастровая оценка.