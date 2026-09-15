В Кузбассе сбежали из дома двое детей – полиция искала их с воздуха

В ночь на вторник, 15 сентября, удалось найти 12– и 15-летнего подростков, которые пропали ещё 13 сентября в беловском Новом Городке, сообщает областное МВД.

Об исчезновении сообщила их мать, после чего полиция и волонтёры бросились на масштабные поиски. Оперативники прочёсывали территорию и проверяли места возможного появления детей. Местность, где шли поиски, была обследована с воздуха с помощью беспилотной техники.

В итоге беглецов нашли в соседнем округе.

– Обнаружили подростков в пгт. Краснобродский Прокопьевского округа, где те находились в гостях у своего знакомого. Установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось, – сказали в полиции.

Полиция устанавливает все детали произошедшего, чтобы принять решение.