Очередная остановка на опасном объекте: в Кузбассе прикрыли горные работы

Как сообщает ГУФССП по Кузбассу, судебные приставы Белова исполнили решение суда о приостановке опасного производственного объекта. Работы по отсыпке вскрышных пород остановили на 90 суток.

В ведомстве отметили, что ограничение не касается работ, которые нужны для устранения нарушений. Главное – соблюдать требования промышленной безопасности.

Напомним, это уже не первый случай в Кузбассе – Ростехнадзор практически каждую неделю приостанавливает работу шахтных участков из-за грубых нарушений.

Так, на прошлой неделе приставы Прокопьевска остановили очередной опасный объект. А с 27 августа по 2 сентября было остановлено сразу восемь предприятий – в том числе шахты "Грамотеинская" и "Чертинская-Коксовая", которые находятся около Белова.

Ситуация в угольной отрасли региона остаётся сложной. Несмотря на это, Кузбасс продолжает чествовать горняков: в Кемерове открыли памятник "угольному генералу", а в Прокопьевске недавно появился монумент в Сквере Шахтёров.