Отец двоих детей в Кузбассе променял алкоголь на наркотики и поплатился

Как рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, 31-летний местный житель уже дважды попадал в поле зрения полиции – за пьяную езду и за употребление наркотиков.

По версии суда, 30 декабря 2025 года мужчина взял у знакомых ВАЗ 21093, чтобы съездить в магазин. По пути он решил подвезти приятеля до соседнего села. На трассе Томск – Мариинск его остановили сотрудники ГИБДД. Во время проверки документов они заподозрили, что водитель нетрезв. Алкотестер показал ноль, но медосвидетельствование выявило в организме наркотические вещества.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимый вину не признал. Он уверял, что употребил наркотики за пять дней до поездки, а пьяным себя не чувствовал. Но суд не поверил: версию опровергли показания свидетелей и письменные доказательства.

– С учётом наличия двух малолетних детей и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил мариинцу наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов с лишением права управления транспортными средствами на полтора года, – отметили в Мариинском суде.

Защита обжаловала приговор, настаивая на оправдании. Но Кемеровский областной суд оставил приговор в силе. Он вступил в законную силу.