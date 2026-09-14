В кузбасском городе срочно доделывают ремонт больниц – когда они откроются

Капитальный ремонт детской поликлиники №1 Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком закончился, на ремонт выделяли 20,9 млн рублей, сообщает в понедельник обладминистрация.

– За полтора года строители полностью заменили устаревшие инженерные коммуникации – системы водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. В здании установили 35 новых пластиковых окон, – сказали в ведомстве.

Кабинеты педиатров стали просторнее, созданы новые функциональные зоны, впервые появилась комната здорового ребёнка, где малыша можно покормить. В поликлинике работают два врача и четыре фельдшера.

Прикреплены к поликлинике более 5 000 детей.

На прошлой неделе открыли после капремонта детскую поликлинику №4, до конца сентября откроется обновлённый второй корпус детской поликлиники №2. В октябре планируют открыть обновлённый второй корпус детской поликлиники №1 на улице Горького, 24.

А вот со взрослой поликлиникой дела обстоят хуже. Как сообщалось ранее, подрядчик оказался недобросовестным и халатным, с ним пришлось разорвать контракт, сейчас по этому вопросу идёт суд. Властям придётся искать нового подрядчика, потому сроки ремонта пока неизвестны.

С будущей поликлиникой в Кемерове на Южном всё ещё хуже – её только планируют включать в федеральную программу.