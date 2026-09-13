Мэри, Монте и Самаэль родились в Кузбассе – как еще называли малышей

Портал Реестр ЗАГС обновил данные о популярных и редких именах, которые родители выбирали для новорожденных в Кузбассе.
Сегодня, 13 сентября, портал Реестр Загс обновил данные о редких и популярных именах новорожденных в Кемеровской области.
Среди девочек самым популярным именем остается София. Также родители часто называли дочерей Варварой, Евой, Викторией и Василисой.
У мальчиков лидирует имя Михаил. В пятерку популярных также вошли Александр, Артём, Тимофей и Иван.
В списке уникальных женских имен оказались Мирана, Мэри, Рахиль, Татев и Юля. Мужских – Семен, Монте, Бабек, Хамзат и Самаэль.
Фото: VSЕ42.RU