Ребенок хочет розовые волосы, а школа против – как поступить родителям в Кузбассе

Директор Домашней школы "Цифриум" Алий Шокаров рассказал кузбасским родителям, что делать, если ребенок решил резко сменить имидж перед школой.
Директор Домашней школы "Цифриум" Алий Шокаров рассказал журналисту VSE42.RU, можно ли школьнику прийти на уроки с яркими волосами и как реагировать родителям на такую просьбу.
По словам эксперта, желание изменить внешность – естественная часть взросления. Поэтому прежде, чем запрещать ребенку красить волосы, стоит разобраться, зачем ему это нужно: он хочет выделиться, подражает кумиру или просто решил поэкспериментировать.
Жесткий запрет без объяснений может вызвать у подростка протест. Если в конкретной школе существуют требования к внешнему виду, ребенку стоит объяснить их не как личное ограничение, а как часть правил и культуры школы.
– При отсутствии жесткого запрета предложите компромисс: временные красители или щадящие оттенки. Это позволит ребёнку попробовать новое, не нарушая правил, – посоветовал Алий Шокаров.
При этом самовыражение можно перенаправить и в другие сферы – творчество, спорт, хобби или школьные проекты. По мнению эксперта, это поможет перенаправить внимание с внешности на поступки и увлечения.
Ранее кузбассовцам рассказывали, могут ли в школе запретить яркий макияж и маникюр.