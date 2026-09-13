Ребенок хочет розовые волосы, а школа против – как поступить родителям в Кузбассе

Директор Домашней школы "Цифриум" Алий Шокаров рассказал журналисту VSE42.RU, можно ли школьнику прийти на уроки с яркими волосами и как реагировать родителям на такую просьбу.

По словам эксперта, желание изменить внешность – естественная часть взросления. Поэтому прежде, чем запрещать ребенку красить волосы, стоит разобраться, зачем ему это нужно: он хочет выделиться, подражает кумиру или просто решил поэкспериментировать.

Жесткий запрет без объяснений может вызвать у подростка протест. Если в конкретной школе существуют требования к внешнему виду, ребенку стоит объяснить их не как личное ограничение, а как часть правил и культуры школы.

– При отсутствии жесткого запрета предложите компромисс: временные красители или щадящие оттенки. Это позволит ребёнку попробовать новое, не нарушая правил, – посоветовал Алий Шокаров.

При этом самовыражение можно перенаправить и в другие сферы – творчество, спорт, хобби или школьные проекты. По мнению эксперта, это поможет перенаправить внимание с внешности на поступки и увлечения.

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