Дожди и грозы надвигаются на Кузбасс после недельной жары

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 14 сентября.

Так, ночью по области температура составит +10, +15 градусов, местами будет заметно прохладнее – до +4, +9 градусов. В основном обойдется без осадков, однако утром и ночью кое-где возможны туманы.

Днем воздух прогреется до +19, +24 градусов, а местами – до +29. При этом в отдельных районах ожидаются небольшие дожди и грозы.

Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное и будет дуть со скоростью 3–8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Кемерове ночью будет +10, +12 градусов, днем – +22, +24 градуса. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, ожидается дымка.