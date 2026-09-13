Сняли колеса и спрятали в лесу: кузбассовцев поймали на дерзких кражах из авто

Все произошло в июле на улице Институтской в Прокопьевске. За одни сутки в полицию обратились сразу трое владельцев автомобилей ВАЗ. Из машин пропали колонки, аудиоприемник, магнитола и колеса. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, ночью молодые люди выбирали автомобили без сигнализации.

– Из двух машин они похитили аккумуляторы, магнитолу, автомобильные колонки, портативную колонку и приемник. С третьего транспортного средства сняли четыре колеса на литых дисках, – сообщает полиция Кузбасса.

Похищенное 18-летние парни спрятали в лесу, рассчитывая позже перевезти вещи в гараж знакомого. Однако довести план до конца не успели – в момент перевозки краденого их задержали сотрудники уголовного розыска.

Уголовное дело по статье о краже направили в суд. Кузбассовцам грозит до пяти лет лишения свободы.