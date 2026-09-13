Попал в криптоловушку: в Кузбассе пенсионер остался без 7 миллионов рублей

Житель Таштагола в июле нашел в интернете предложение обучиться онлайн-инвестированию и оставил свой номер телефона. Вскоре с ним связались лженаставники и псевдоаналитики, которые убедили его установить специальное приложение и открыть "криптосчет".

Сначала пенсионер перевел туда около 9 тысяч рублей. Вместе с "брокером" он провел несколько успешных сделок и получил прибыль в 4,5 тысячи рублей. После этого мошенник убедил мужчину увеличить вложения.

– В течение полутора недель потерпевший перечислил по указанным реквизитам около 7 млн рублей, – сообщает полиция Кузбасса.

Когда мужчина решил вывести накопившуюся прибыль, сделать этого не смог. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут аферистов. Следователь возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что аферисты выманили у кузбассовцев почти 10 миллионов рублей.