Кемеровчанин с миллионным долгом по алиментам купил новой пассии кольцо за 220 тысяч

Кемеровчанка, которую бросили с ребёнком, пожаловалась на бессовестного бывшего. Как сообщает Mash, до свадьбы у пары не дошло, но мужчина должен выплачивать алименты за общего ребёнка. При этом кузбассовец уехал в Санкт-Петербург, отказавшись платить. Долг достиг 1,2 млн рублей, утверждает паблик, показав документ от приставов.

Также Mash утверждает, что в Питере сибиряк завёл новые отношения, которые мирно тоже не закончились.

– Вторая девушка появилась уже в Питере. Причём после расставания мужчина избил её и угнал машину. Заявление на угонщика было написано, но авто так и не вернули, – говорится в публикации.

Кульминацией истории стала публикация следующей пассии ловеласа в соцсетях, где дама похвасталась обручальным кольцом за 220 тысяч рублей.

Сердцеед в беседе с пабликом заявил, что долг по алиментам на самом деле меньше, а заплатить новоиспечённый петербуржец готов своему брошенному ребёнку только после его совершеннолетия. Угон же вообще отрицает.