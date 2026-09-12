Пик бабьего лета: Кузбасс в воскресенье раскалится выше +30°C

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 13 сентября в Кемерове градусник покажет +11,+13°C, в низких местах +7,+9°C, а днём потеплеет до +26,+28°C. Дождей не ожидается. Скорость ветра 3-8 м/с.

В целом по Кузбассу ночью +4,+9°C, местами до +14°C, а днём воздух раскалится до +26,+31°C. Тоже преимущественно без осадков, местами туманы.

С наступлением следующей недели картина изменится. Дневные температуры ещё будут достигать +27°C и местами +30°C в понедельник и вторник, однако ожидаются дожди с грозами, а ветер при порывах усилится до 17 м/с.

"Яндекс Погода" и Gismeteo также предсказывает на следующей неделе дожди, но со вторника, и падение температуры.