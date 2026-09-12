Спасайтесь сами: кемеровчан лишили запасных ключей от укрытий

В домах, которые обслуживает УК "Верхний бульвар" в Кемерове, невозможно найти запасные ключи от укрытий в подвалах, сообщает PROKUZBASS.RU со ссылкой на жителей. Те заявляют, что коммунальщики повесили на запертых дверях информацию с указанием номеров квартир, в которых хранятся ключи, но на деле ключей там нет.

– В случае атаки мы просто не знаем, что делать. Мы обращались в УК, но там нам ответили, что дубликатов ключей от подвалов у них нет, – сказала жительница микрорайона.

Кемеровчане возмущены таким подходом к жизненно важному делу и надеются, что коммунальщики после такой огласки возьмутся за голову.

Напомним, когда начался переполох с укрытиями, власти подчёркивали, что запасные ключи обязательно должны иметься в месте, указанном на табличке.