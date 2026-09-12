Легендарные объекты в Кемерове озарили небо – невероятное зрелище

В Кемерове монумент легендарному кузбассовцу сделали ещё краше – там устроили световое шоу.
Вечером в пятницу, 11 сентября, многие кемеровчане заметили в Ленинском районе загадочные прожекторы, подсвечивающие тёмное небо. Горожане задались вопросом, что там происходит.
Оказалось, что на Мемориале Воину-Освободителю все выходные будет проходить световое шоу, сообщает горадминистрация.
– Памятник подсвечен командой Atom Stage в цветах российского триколора, объединив торжественную атмосферу памятного места и современный формат городского фестиваля, – сказали в мэрии.
Локация будет подсвечена в субботу и воскресенье с 19:00 до 22:00.
В рамках фестиваля также подсвечен сквер "Орбита".