Культура

Легендарные объекты в Кемерове озарили небо – невероятное зрелище

В Кемерове монумент легендарному кузбассовцу сделали ещё краше – там устроили световое шоу.

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Вечером в пятницу, 11 сентября, многие кемеровчане заметили в Ленинском районе загадочные прожекторы, подсвечивающие тёмное небо. Горожане задались вопросом, что там происходит.

Оказалось, что на Мемориале Воину-Освободителю все выходные будет проходить световое шоу, сообщает горадминистрация.

– Памятник подсвечен командой Atom Stage в цветах российского триколора, объединив торжественную атмосферу памятного места и современный формат городского фестиваля, – сказали в мэрии.

Локация будет подсвечена в субботу и воскресенье с 19:00 до 22:00.

В рамках фестиваля также подсвечен сквер "Орбита".

Фото: Администрация Кемерова
Видео: Администрация Кемерова / an.nevazhno
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