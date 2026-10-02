ЕВРАЗ поддержал развитие следж-хоккея в Новокузнецке

Металлурги продолжают поддерживать спортивные инициативы в Новокузнецке. Более 740 тысяч рублей, собранных в рамках благотворительного забега ЕВРАЗа "Дай пять!" в 2026 году, направили на развитие следж-хоккея.
Кузнецкий легион с тренерами
Собранные средства пошли на приобретение тренировочной формы и спортивного инвентаря для команды "Кузнецкий легион" Сибирской следж‑хоккейной лиги.
Первым турниром команды под руководством Дмитрия Гржелецкого и Алексея Хуторского стал "Кубок Александра Покрышкина". Новокузнецкие спортсмены заняли третье место и завоевали бронзовые медали – это важный шаг в становлении инклюзивного хоккея в регионе.
Тренировка Кузнецкого легиона на арене им. О. Короленко
Поддержка спорта остается одним из приоритетных направлений социальной политики ЕВРАЗа. За последние 10 лет компания направила на развитие спорта в Кузбассе более 6 млрд рублей.
ЕВРАЗ является генеральным спонсором хоккейного клуба "Металлург Новокузнецк", поддерживает команды Ночной хоккейной лиги и ХК "Металлург-Университет" (СибГИУ).
Также компания содействует в организации региональных и городских соревнований: например, забегов "Кузнецкая крепость" и "Кросс нации", гонки "Лыжня России", соревнований по спортивному ориентированию "Кузнецкий азимут", эстафеты ко Дню Победы, организует благотворительный забег "Дай пять!", корпоративные соревнования. Кроме того, ЕВРАЗ помогает обустраивать спортивные площадки и развивать инклюзивный спорт.