ЕВРАЗ поддержал развитие следж-хоккея в Новокузнецке

Тренировка Кузнецкого легиона на арене им. О. Короленко

Поддержка спорта остается одним из приоритетных направлений социальной политики ЕВРАЗа. За последние 10 лет компания направила на развитие спорта в Кузбассе более 6 млрд рублей.

ЕВРАЗ является генеральным спонсором хоккейного клуба "Металлург Новокузнецк", поддерживает команды Ночной хоккейной лиги и ХК "Металлург-Университет" (СибГИУ).

Также компания содействует в организации региональных и городских соревнований: например, забегов "Кузнецкая крепость" и "Кросс нации", гонки "Лыжня России", соревнований по спортивному ориентированию "Кузнецкий азимут", эстафеты ко Дню Победы, организует благотворительный забег "Дай пять!", корпоративные соревнования. Кроме того, ЕВРАЗ помогает обустраивать спортивные площадки и развивать инклюзивный спорт.