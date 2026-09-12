Кузбассовец пошёл в лес по грибы и сотворил дичь - ущерб на 50 000

Накануне в Кузбассе мужчина пошёл собирать грибы, но вместо них насобирал чужие ценности на 50 000 рублей. По данным полиции, прокопчанин пошёл по грибы в лес и случайно набрёл на незапертую дачу. Там визитёр воспользовался баней и заодно прихватил пылесос с шезлонгом. А затем вошёл во вкус.
– Заметив, что в соседнем доме также отсутствуют хозяева, он взломал окно, проник внутрь и похитил электроинструменты. С похищенным имущества он скрылся, намереваясь использовать его в личных целях, – сказали в областном МВД.
Добычей падшего грибника стали шуруповёрт, болгарка, циркулярная пила и другие инструменты. Хозяева дач, обнаружив пропажу, пожаловались полицейским, и те поймали 43-летнего подозреваемого.
На взломщика завели уголовное дело о краже. Следующие шесть лет он может провести за решёткой. Похищенные вещи стражи порядка вернули владельцам.
Фото: МВД Кузбасса