Кузбассовец уснул на автовокзале и устроил дебош после пробуждения

В Топках 44-летний мужчина устроил дебош на автовокзале. Он пришел туда ранним утром, лег на лавочку в зоне посадки пассажиров и уснул. Когда работники начали будить его и просить освободить место, он стал вести себя агрессивно, оскорблять окружающих и отказывался покидать территорию.
Чтобы прекратить противоправное поведение, работники нажали кнопку экстренного вызова.
Прибывшие росгвардейцы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения: он громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и нарушал общественный порядок. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции.
Фото: VSE42.Ru