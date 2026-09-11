Происшествия

Кузбассовец уснул на автовокзале и устроил дебош после пробуждения

В Топках росгвардейцы задержали 44-летнего местного жителя, который устроил дебош на автовокзале.

В Топках 44-летний мужчина устроил дебош на автовокзале. Он пришел туда ранним утром, лег на лавочку в зоне посадки пассажиров и уснул. Когда работники начали будить его и просить освободить место, он стал вести себя агрессивно, оскорблять окружающих и отказывался покидать территорию.

Чтобы прекратить противоправное поведение, работники нажали кнопку экстренного вызова.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения: он громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и нарушал общественный порядок. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции.

Фото: VSE42.Ru
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