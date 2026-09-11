В Кузбассе до +30 в выходные, потом - резкое похолодание: прогноз на следующую неделю

В предстоящие выходные в Кузбассе сохранится летний характер погоды. В субботу днем температура поднимется до +25...+30°С, осадков не ожидается. Ночью будет прохладнее – +7...+12°С, рассказала синоптик Кемеровского гидрометцентра.

В воскресенье днем снова потеплеет до +25...+30°С, но постепенно начнет натекать облачность.

А вот с понедельника погода резко изменится: станет прохладнее и дождливее. На следующей неделе основной фон температур в ночные часы составит +2...+7°С, в дневные – всего +10...+15°С. Погода ожидается пасмурная и дождливая.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, ожидаются ли в Кузбассе заморозки в ближайшее время.