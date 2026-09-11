Mash: экс-совладелец "Зимней вишни" купил пентхаус в Дубае и судится со СМИ

Бывший совладелец "Зимней вишни", экс-владелец KDV Group, которой принадлежат бренды "Яшкино", "Кириешки", Calve, "Три корочки", "Балтимор" и многие другие Денис Штенгелов (он и его отец Николай входят в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ, внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) купил пентхаус в Дубае за 1,73 млн долларов. Об этом пишет Mash.

Кроме того, сообщается, что он продолжает суды со СМИ, требуя удалить публикации об отце, который в 2017–2018 годах получил почётную грамоту госадминистрации Запорожской области Украины. По данным Mash, ближайшее заседание по одному из исков пройдёт в Новосибирске 28 сентября.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что Тверской суд Москвы полностью удовлетворил требования генпрокуратуры, признал владельца "КДВ" Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением и взыскал в доход государства все их активы в России.