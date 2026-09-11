Кузбассовцы не могли поделить платежи по коммуналке - пришлось идти в суд

Как сообщает объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, Прокопьевский районный суд рассмотрел гражданское дело о разделе лицевых счетов. Истец и ответчик владеют квартирой по ½ доли каждый.

Ответчик в квартире не живёт и не платит за жильё и коммунальные услуги. Соглашения о порядке оплаты между собственниками не было. При этом ответчик зарегистрирован в спорной квартире.

Суд изучил доказательства и удовлетворил иск. Теперь на каждого собственника будут оформлять отдельный платёжный документ. Размер платы – равный: по ½ каждому.

Суд также разъяснил: если состав фактически проживающих изменится, порядок оплаты могут пересмотреть.