"Это реальная опасность": в Кузбассе ученый предупредила о радиоактивных грибах

Радиация не исчезает из природы за несколько лет – некоторые радиоактивные элементы способны сохраняться десятилетиями и накапливаться в грибах. Об этом журналисту VSE42. RU рассказала миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Александра Филиппова.

По ее словам, радиоактивные элементы могут поглощаться грибницей.

– У радиоактивных элементов большой период полураспада, поэтому те грибы, которые находятся в этой зоне, они их поглощают, находятся в мицелии и потом в самих плодовых телах, – объяснила Александра Филиппова.

По словам миколога, даже спустя несколько десятилетий радиационное загрязнение отдельных территорий может оставаться реальной проблемой. В качестве примера она привела территории Белоруссии, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС.

– В 2018 году мы были в Белоруссии, и там до сих пор есть территории, где стоят значки радиации и указатели, что запрещен сбор грибов, ягод и трав. Это действительно реальная опасность, и за несколько десятилетий этот уровень радиации может снижаться, но не настолько, чтобы стать безопасным для человека, – рассказала специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе проверяют рыбу и грибы после подземного ядерного взрыва.