Сегодня, 21 ноября журналист VSE42.RU побывал на открытии горнолыжного сезона в Шерегеше. Событие началось с официальной части, где к гостям обратился губернатор Илья Середюк. Он отметил, что сезон для многих уже начался – уникальный снег лег еще в конце октября, и туристы заранее заполнили отели.
Главным техническим подарком сезона стала новая канатная дорога "Центральная" в секторе F длиной 2300 метров. Это не просто подъемник для спортсменов: 74 комфортабельные кабины рассчитаны и на обычных туристов, которые хотят подняться на вершину ради панорамы, не надевая лыжи. Дорога будет работать круглогодично, чтобы загрузить курорт в межсезонье. Для этого вокруг нее уже подготовили три новые горнолыжные трассы общей протяженностью 10 километров. Пропускная способность сектора F вырастет до полумиллиона человек в год.
Затем слово взял глава Таштагольского округа Владимир Макута. Он подчеркнул, что развитие курорта – это точка роста для всего региона.
– Эта замечательная дорога, конечно, привлечет еще больше туристов и даст возможность кататься на таких замечательных склонах. Я горжусь этим, знаю, что курорт будет дальше развиваться, – отметил Владимир Макута.
После этого губернатор Илья Середюк напомнил о недавнем достижении. На этой неделе в Москве ему вручили Кубок лучшего горнолыжного курорта России по итогам национального рейтинга. Шерегеш стал самым главным, самым популярным курортом в Российской Федерации.
Пока же Шерегеш готовится принимать гостей на главном празднике – старый снег уже укатан, а новый сезон официально открыт.