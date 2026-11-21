Сегодня, 21 ноября журналист VSE42.RU побывал на открытии горнолыжного сезона в Шерегеше. Событие началось с официальной части, где к гостям обратился губернатор Илья Середюк. Он отметил, что сезон для многих уже начался – уникальный снег лег еще в конце октября, и туристы заранее заполнили отели.

Главным техническим подарком сезона стала новая канатная дорога "Центральная" в секторе F длиной 2300 метров. Это не просто подъемник для спортсменов: 74 комфортабельные кабины рассчитаны и на обычных туристов, которые хотят подняться на вершину ради панорамы, не надевая лыжи. Дорога будет работать круглогодично, чтобы загрузить курорт в межсезонье. Для этого вокруг нее уже подготовили три новые горнолыжные трассы общей протяженностью 10 километров. Пропускная способность сектора F вырастет до полумиллиона человек в год.