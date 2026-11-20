Вчера, 19 ноября, в Новокузнецком муниципальном округе на перегоне железнодорожных станций Тальжино – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги электровоз столкнулся с квадроциклом. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

– В результате происшествия никто не пострадал. Задержек поездов не последовало. Обстоятельства и причины события устанавливаются, – подчеркивает надзорное ведомство.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося и проверяет, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбассовец попал в реанимацию после катания на квадроцикле. Тяжёлая техника перевернулась во время неудачного манёвра и придавила мужчину.