О происшествии рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях.

По его словам, на днях 30-летний житель Таштагола пострадал во время катания на квадроцикле. Неловкий манёвр закончился тем, что тяжёлая техника перевернулась, а водитель оказался под ней. Он получил множественные тяжёлые травмы, в том числе переломы таза и рёбер, повреждение лёгких и черепно-мозговую травму.

Пострадавшего доставили в реанимацию Таштагольской районной больницы. Медики провели противошоковую терапию, перелили компоненты крови и зафиксировали переломы костей таза специальным аппаратом. Однако мужчине требовалась помощь специалистов в профильном стационаре.

За пациентом направили бригаду Новокузнецкого отделения Кузбасского клинического центра медицины катастроф имени профессора И. К. Галеева. Врач-реаниматолог и фельдшер организовали эвакуацию кузбассовца в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1 имени Г. П. Курбатова.

Транспортировать мужчину нужно было с соблюдением особых условий из-за тяжести его состояния. Специалисты обеспечили необходимую медицинскую помощь в пути.

В травмоцентре пациент поступил с травматическим шоком. К его лечению сразу подключились травматологи, анестезиологи-реаниматологи и нейрохирурги. Врачи провели необходимое лечение.

– Важные этапы лечения уже пройдены – врачи удалили аппарат внешней фиксации таза и дренажные трубки из грудной клетки, – отметил Андрей Тарасов.

Сейчас житель Таштагола проходит реабилитацию. В ближайшее время его планируют выписать из больницы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасские врачи провели 5 операций молодому парню после ДТП.