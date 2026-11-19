Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, жительница Прокопьевска обратилась с жалобой на нарушение трудовых прав её умершего супруга. Проверку провела прокуратура Рудничного района Кемерова.

Выяснилось, что с мая по август 2025 года мужчина работал на строительном объекте в Прокопьевском муниципальном округе. К выполнению работ его привлекла компания ООО "КИФА 42". Представители организации ставили ему задачи, организовывали рабочий процесс и контролировали результат.

Однако официально трудоустраивать мужчину работодатель не стал. Трудовой договор с ним не заключили, необходимые документы о приёме на работу не оформили. При этом и за выполненную работу заплатили не полностью.

– Впоследствии мужчина скончался, не получив причитающиеся ему денежные средства. На иждивении его супруги остались четверо несовершеннолетних детей, – уточнили в надзорном ведомстве.

После проверки прокуратура внесла представление директору организации. В результате вмешательства надзорного ведомства семье перечислили 28 тысяч рублей задолженности по заработной плате.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что инспекция труда Кузбасса добилась выплаты 200 млн рублей шахтерам.