Государственная инспекция труда в Кемеровской области – Кузбассе добилась погашения крупной задолженности по заработной плате в угольной компании ПАО "Южный Кузбасс". Ведомство отчиталось о восстановлении прав 5408 работников.

Конфликт начался после того, как в инспекцию поступило более 60 обращений от горняков в связи с невыплатой зарплаты. Ведомство направило работодателю предостережения для урегулирования вопроса в добровольном порядке, а также инициировало внеплановую проверку.

Проверка подтвердила нарушения трудового законодательства. По результатам надзорных мероприятий работодателю было выдано официальное предписание с установленным сроком для погашения задолженности. Кроме того, к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты) были привлечены как юридическое лицо, так и должностные лица компании.

Меры государственного реагирования принесли результат.

– Благодаря принятым мерам удалось погасить более 200 млн рублей в интересах 5408 работников, – комментирует Валерий Бучнев, заместитель руководителя инспекции.

Напомним, что проблемы с невыплатой заработной платы в Кузбассе носят системный характер. Ранее VSE42.RU сообщал, что долги по зарплатам накопились не только на "Южном Кузбассе", но и на "Северном Кузбассе", где генеральный директор компании уже предстал перед судом.