Деньги россиян спишут без суда, если они не оплатят имущественные налоги до 1 декабря. Об этом предупредил юрист Никита Белоусов.
В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" правозащитник рассказал, что нужно знать до 1 декабря. До этого числа россиянам необходимо уплатить налоги на имущество, транспорт, землю и отдельные виды НДФЛ. Иначе придётся столкнуться с последствиями.
Последствия просрочки:
- Пени. Со 2 декабря за каждый день неоплаты начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы долга.
- Штрафы. За обычную задержку платежа штрафы в 20% или 40% автоматически не назначаются. Их применяют только за умышленные налоговые правонарушения.
- Взыскание. Сначала ФНС направит требование об уплате. При игнорировании налоговая спишет долг с ваших банковских счетов без решения суда.
- Санкции приставов. Если дело передадут в ФССП, должнику грозит арест имущества и запрет на выезд за границу.
Рекомендации налогоплательщикам:
Проверьте начисления, список имущества и реквизиты в личном кабинете на сайте ФНС или на портале Госуслуг. Отсутствие уведомления не означает отсутствие долга – контролируйте начисления самостоятельно.