В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" правозащитник рассказал, что нужно знать до 1 декабря. До этого числа россиянам необходимо уплатить налоги на имущество, транспорт, землю и отдельные виды НДФЛ. Иначе придётся столкнуться с последствиями.

Последствия просрочки:

Пени. Со 2 декабря за каждый день неоплаты начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы долга.

Со 2 декабря за каждый день неоплаты начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы долга. Штрафы. За обычную задержку платежа штрафы в 20% или 40% автоматически не назначаются. Их применяют только за умышленные налоговые правонарушения.

За обычную задержку платежа штрафы в 20% или 40% автоматически не назначаются. Их применяют только за умышленные налоговые правонарушения. Взыскание. Сначала ФНС направит требование об уплате. При игнорировании налоговая спишет долг с ваших банковских счетов без решения суда.

Сначала ФНС направит требование об уплате. При игнорировании налоговая спишет долг с ваших банковских счетов без решения суда. Санкции приставов. Если дело передадут в ФССП, должнику грозит арест имущества и запрет на выезд за границу.

Рекомендации налогоплательщикам:

Проверьте начисления, список имущества и реквизиты в личном кабинете на сайте ФНС или на портале Госуслуг. Отсутствие уведомления не означает отсутствие долга – контролируйте начисления самостоятельно.