Подробности истории опубликовали в телеграм-канале "GORODAD – NOVOKUZNETSK".

Сообщается, что 28-летний молодой человек весной переехал из Новокузнецка в Новосибирск. Раньше он уже мог пропадать на несколько недель, поэтому мать надеялась, что сын снова объявится сам. Последний раз они разговаривали 13 августа. Тогда он перевёл женщине 1200 рублей вместо тысячи, которую занимал, и написал: "Это тебе, мам, на шоколадку".

После этого молодой человек перестал отвечать на звонки. 29 сентября у новокузнечанки был день рождения, но сын так и не поздравил её. Это стало тревожным сигналом. 2 октября женщина обратилась в полицию и поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным канала, 14 октября ей сообщили, что сын находится в одном из новосибирских моргов. Оказалось, он умер ещё в августе, а его тело уже захоронили как неизвестного.

Самое шокирующее в произошедшем – обстоятельства установления личности.

– По словам матери, личность сына установили по отпечаткам пальцев ещё 14 сентября, но 18 сентября его похоронили как неопознанного. Родственников якобы не смогли найти из-за "неправильных паспортных данных матери в базе", – пишет канал.

Сейчас женщина собирает документы, чтобы добиться эксгумации и перевезти тело в Новокузнецк для перезахоронения. После этого она намерена обратиться в суд.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как новокузнечанин трижды за два месяца придумал убийство в своей квартире.