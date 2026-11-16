Три убийства за два месяца – новокузнечанин поднял на уши всю полицию

42-летний новокузнечанин три раза за два месяца звонил в дежурную часть отдела полиции "Куйбышевский" и заявлял об убийстве в собственной квартире. Сотрудники незамедлительно приезжали по указанному адресу, однако на месте "преступления" обнаруживали только самого заявителя в состоянии опьянения.

– Позже он пояснил, что из-за злоупотребления спиртными напитками намеренно вводил сотрудников полиции в заблуждение – сообщает полиция Кузбасса.

Участковый составил на мужчину три административных протокола по статье 19.13 КоАП РФ – за заведомо ложный вызов специализированных служб. Материалы передали мировому судье. В результате нарушителю назначили три штрафа по тысяче рублей каждый.

В полиции напомнили, что за ложный вызов специальных служб гражданам грозит штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, с нарушителей могут взыскать расходы, понесённые на обработку подобных сообщений.

Напомним, ранее стало известно, что в Кузбассе оправдали обвиняемого в заказном убийстве.