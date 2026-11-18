В беседе с NEWS.ru Петр Щербаченко отметил, что за сладкими наборами к Новому году лучше отправляться в ноябре, так как по мере приближения праздников спрос на такую продукцию растет.

– В преддверии Нового года родители активно ищут своим детям сладкие подарки. Оптимальное время для покупки сладостей, на мой взгляд, это ноябрь. В этот период проходят распродажи, позволяющие купить наборы известных брендов со скидкой, – сказал собеседник СМИ.

Также стоит посмотреть, сколько наборы стоят на маркетплейсах, в сетевых магазинах и кондитерских, и сравнить предложения. Ноябрьский выбор заметно богаче, а популярные наборы еще не в дефиците. В декабре, когда праздник уже близко, спрос идет вверх, а вместе с ним поднимаются и цены.

Еще один способ потратить меньше – собрать сладкий подарок самому, добавил доцент. При выборе конфет он посоветовал смотреть на состав и предпочитать варианты, в которых поменьше добавок и консервантов. В ноябре фирменные кондитерские магазины нередко предлагают свою продукцию со скидками. Можно взять пять – семь видов любимых конфет и положить к ним маленький сюрприз: игрушку, стикеры или раскраску, предложил Щербаченко.